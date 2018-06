Dakar (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist am Mittwoch zu einem unangekündigten Truppenbesuch im westafrikanischen Senegal eingetroffen. Sie landete am späten Nachmittag auf dem Flughafen der Hauptstadt Dakar. Die Bundeswehr beteiligt sich im Senegal und im benachbarten Mali seit dem Sommer mit derzeit etwa 70 Soldaten an der UN-Mission MINUSMA zur Stabilisierung Malis. Die Obergrenze des deutschen Mandats, das zunächst noch bis Juni läuft, liegt bei 150 Soldaten. Es ist der erste Besuch von der Leyens in Afrika seit ihrem Amtsantritt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.