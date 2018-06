Dakar (AFP) Bei dem Besuch von Bundesverteidigungsminister Ursula von der Leyen (CDU) im Senegal hat ihr Kollege Augustin Tine der Bundeswehr für ihren Einsatz in Mali gedankt. Von der Leyen sagte am Mittwochabend vor Angehörigen der Bundeswehr in Dakar, Tine habe ihr versichert, "wie wichtig Ihre Arbeit ist, wie hochgeschätzt Ihre Anwesenheit hier ist." Den Soldaten sagte die CDU-Politikerin, auch sie sei "stolz und dankbar" für ihre "wertvolle und unverzichtbare Arbeit".

