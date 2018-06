Düsseldorf (AFP) Fluggesellschaften könnte demnächst eine gängige Praxis untersagt werden: Die Landgerichte Frankfurt und Hannover sahen es als rechtswidrig an, dass die Fluggesellschaften schon bei der Buchung den vollen Ticketpreis kassieren, teilte die Verbraucherzentrale NRW am Mittwoch in Düsseldorf mit. Das Landgericht Köln sah das anders. Noch ist keines der Urteile rechtskräftig (AZ: LG Hannover 18 O 148/13, LG Frankfurt 2-24 O 151/13 und LG Köln 26 O 253/13).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.