Düsseldorf (AFP) Die Deutsche Telekom ist einem Bericht zufolge an einer Übernahme des slowenischen Staatskonzerns Telekom Slovenije interessiert. Dies hätten Regierungskreise in Slowenien bestätigt, berichtet das "Handelsblatt" am Mittwoch. Die Regierung in Ljubljana wolle den Marktführer mit einem Umsatz von 785 Millionen Euro bis Ende des Jahres verkaufen. Als Kaufpreis werde über 700 Millionen Euro spekuliert. Die Deutsche Telekom wollte den Bericht auf AFP-Anfrage nicht kommentieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.