Berlin (AFP) Die Bundesregierung gibt Medienberichten zufolge 1,15 Milliarden Euro für eine Werbekampagne zur ihren geplanten Rentenreformen aus. Das bestätigte ein Sprecher des zuständigen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales am Mittwoch der Online-Ausgabe der "Süddeutschen Zeitung" und dem ARD-Magazin "Kontraste". Die Kampagne, die eine Webseite, Plakate und Anzeigen in Zeitungen umfasst, wurde demnach am 29. Januar beschlossen und läuft bis zum 19. März. Sie wirbt unter anderem für die Rente mit 63 und die Mütterrente, obwohl das Reformpaket noch gar nicht vom Parlament beschlossen wurde.

