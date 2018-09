München (AFP) Der Münchner Bestechungsprozess gegen Formel-1-Chef Bernie Ecclestone soll am 24. April beginnen. Dies gehe aus dem derzeitigen Terminplan hervor, der aber noch nicht endgültig entschieden sei, sagte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts München am Mittwoch auf Anfrage. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" sind die bislang vorgesehenen 26 Verhandlungstage so terminiert, dass Ecclestone kein Formel-1-Rennen vor Ort verpassen müsste.

