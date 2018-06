Hamburg (AFP) Die Sympathien der Bürger für die Parteien bleiben wenige Wochen nach Arbeitsbeginn der großen Koalition fast unverändert: In dem am Mittwoch veröffentlichten "Stern-RTL-Wahltrend" lag die Union mit unverändert 42 Prozent weiter vorn. Die SPD gewann im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt hinzu und kletterte erstmals in diesem Jahr auf 24 Prozent.

