Berlin (AFP) Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die ägyptische Regierung zur Achtung der Pressefreiheit aufgerufen. Es gebe in Ägypten einige Entwicklungen, die die Bundesregierung "mit Sorge erfüllen", sagte Steinmeier am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem ägyptischen Kollegen Nabil Fahmi in Berlin. Als Beispiele nannte er die Meinungs- und Pressefreiheit. Es sei für Deutschland und für die politische Festigung Nordafrikas wichtig, dass in Ägypten "der Übergang zu einer gefestigten Demokratie gelingt", fügte Steinmeier hinzu.

