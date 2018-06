Winnenden (AFP) Fast fünf Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden hat die Stadt beschlossen, die Eltern des Täters Tim K. auf Schadenersatz zu verklagen. Die Versuche einer gütlichen Einigung seien gescheitert, teilte die Stadt Winnenden am Dienstagabend mit. Die Eltern des Attentäters seien nicht bereit, sich in irgendeiner Weise an dem entstandenen Schaden zu beteiligen. Der Gemeinderat der Stadt beschloss deshalb die Klage.

