Los Angeles (dpa) - Das Millionenerbe von Paul Walker geht nach US-Medienberichten an die 15-jährige Tochter des Hollywood-Stars. Der "Fast and Furious"-Darsteller war am 30. November in Kalifornien im Alter von 40 Jahren tödlich verunglückt. Sein Vermögen in Höhe von 25 Millionen Dollar soll er seiner Tochter Meadow vermacht haben, berichteten die Promiportale "TMZ.com" und "People.com". nach Einsicht in Walkers Testament. Demnach soll Walker auch verfügt haben, dass seine Mutter Cheryl zum Vormund des Mädchens bestimmt werde.

