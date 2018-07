München (SID) - Der Bestechungsprozess gegen den britischen Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone (83) vor dem Münchner Landgericht soll nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am 24. April beginnen. Das Gericht erwarte ein langwieriges Verfahren und habe zunächst 26 Verhandlungstage angesetzt, berichtet die SZ in ihrer Mittwochausgabe.

Im Saal A 101, im dem derzeit das NSU-Verfahren läuft, solle jeweils am Dienstag und Mittwoch verhandelt werden, somit müsse Ecclestone kein Rennen verpassen. Von Mitte August bis Mitte September sei eine Prozesspause geplant.

Ecclestone soll dem früheren BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky 44 Millionen Dollar Bestechungsgeld im Zuge des Verkaufs von Formel-1-Anteilen der Bank an den britischen Investor CVC gezahlt haben. Der mittlerweile zu achteinhalb Jahren Haft verurteilte Gribkowsky hatte Ecclestone in seinem Prozess schwer belastet. Ecclestone bestreitet die Vorwürfe und behauptet, von Gribkowsky erpresst worden zu sein. Er muss sich in München wegen Anstiftung zur Untreue und Bestechung verantworten.