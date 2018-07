Paris (AFP) Die Versteigerung einer von Papst Franziskus signierten Harley Davidson hat bereits am Vortag bei Bietern für Aufregung gesorgt. "Das Interesse ist - wenig überraschend - wirklich groß", teilte das Auktionshaus Bonhams Frankreich am Mittwoch in Paris mit. Für die Auktion am Donnerstag seien bereits rund dreißig Gebote aus aller Welt eingegangen, die die Schätzungen zum Wert des Motorrads bei weitem überträfen. "Das Ergebnis wird vermutlich dem ersten Besitzer (der Harley Davidson) gerecht."

