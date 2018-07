Frankfurt/Main (SID) - Bundesligist Werder Bremen ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen zweier Fälle unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger und einem nicht ausreichend ausgeführten Ordnungsdienst mit einer Geldstrafe von 12.000 Euro belegt worden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Werder-Fans hatten vor dem Nordderby beim Hamburger SV (2:0) am 21. September und während des Auswärtsspiels bei Aufsteiger Hertha BSC (2:3) am 13. Dezember Rauchbomben gezündet und Rauchkörper geworfen. Zudem war bei Bremens 3:2-Erfolg gegen Hannover 96 am 3. November ein Flitzer über das Spielfeld gelaufen.