Köln (SID) - Zweitligist SpVgg Greuther Fürth ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro belegt worden. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Fans des Bundesligaabsteigers hatten in den Auswärtsspielen beim VfR Aalen (2:0) am 26. Juli und beim SV Sandhausen (3:1) am 8. Dezember Rauchbomben und Bengalische Feuer abgebrannt.