Frankfurt/Main (SID) - Zweitligist Arminia Bielefeld ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen drei Fällen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von 7000 Euro belegt worden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Während des DFB-Pokalspiels gegen Bayer Leverkusen am 24. September 2013 wurden aus dem Bielefelder Zuschauerblock mehrmals Gegenstände in Richtung des Spielfeldes geworfen. Darüber hinaus waren vor den Zweitligaspielen beim FC St. Pauli am 11. August 2013 und beim FSV Frankfurt am 2. Dezember 2013 im Bielefelder Zuschauerblock Pyrotechnik gezündet worden.