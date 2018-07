Miami (SID) - David Beckham wird Klubbesitzer und will Fußball-Weltstars nach Florida holen. Der ehemalige englische Nationalmannschaftskapitän zog die Option auf den Kauf einer Lizenz für ein Team in Miami. "Miami ist bereit für Fußball", sagte der 38-Jährige auf einer Pressekonferenz am Mittwoch und versprach: "Wir wollen einige der besten Spieler der Welt holen."

Die Gründung des neuen Klubs in der US-Profiliga MLS kann offiziell vollzogen werden, sobald Beckham einen Finanzierungsplan und einen Standort für ein neues Stadion vorweisen kann. Der frühere Weltstar soll die Lizenz angeblich für umgerechnet 18 Millionen Euro erhalten. Gespielt werden soll ab 2016 oder 2017.

MLS-Commissioner Don Garber erklärte, man arbeite mit dem Miami Dade County an einem Plan für einen Stadionneubau. "Ich weiß, dass es vor zehn Jahren schon einmal ein Team hier gegeben hat, das leider eingegangen ist", sagte Beckham, der von 2007 bis 2012 in der MLS für Los Angeles Galaxy spielte, "aber ich weiß, dass es diesmal erfolgreich sein wird."

Von 1998 bis 2001 hatte es in Südflorida bereits den MLS-Klub Miami Fusion gegeben. Er wolle ein "globales Team" nach Florida bringen, sagte Beckham. Für das geplante Stadion seien keine öffentlichen Gelder notwendig, betonte er. Die Arena soll 25.000 Zuschauer fassen.

Beckham arbeitet mit seiner Investorengruppe bereits seit Monaten an seinem Vorhaben, eine Mannschaft im Sunshine State aufzubauen. Miami gilt aufgrund des spanischen und lateinamerikanischen Einflusses als einer der begehrtesten Fußball-Märkte in Amerika.