Miami (dpa) – David Beckham kehrt als Clubbesitzer auf die Fußballbühne zurück. Er hat die Option auf den Kauf einer Lizenz für ein in Miami beheimatetes Team in der Major League Soccer gezogen. Das teilte Beckham auf einer Pressekonferenz in Miami mit. Diese Stadt sei bereit für Fußball. "Wir werden erfolgreich sein", sagte Beckham, der nun am Finanzierungsplan und dem Standort des Stadions arbeitet. Das Team soll dabei in einem neu errichteten Stadion spielen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.