Miami (dpa) - David Beckham kehrt als Clubbesitzer auf die Fußballbühne zurück. Der 115-malige englische Nationalspieler hat die Option auf den Kauf einer Lizenz für ein in Miami beheimatetes Team in der Major League Soccer (MLS) gezogen.

"Diese Stadt ist bereit für Fußball. Wir werden erfolgreich sein", sagte Beckham auf einer Pressekonferenz in Miami. Der 38-Jährige arbeitet nun am Finanzierungsplan und dem Standort des Stadions. Das Team soll dabei in einem neu errichteten Stadion spielen, ergänzte der Superstar.

Beckham, der von 2007 bis 2012 in der MLS für Los Angeles Galaxy spielte, verfolgte bereits seit Monaten dieses Projekt. "Ich habe meine ganze Karriere hart gearbeitet und ich werde hart für diese Stadt arbeiten", ergänzte Beckham. Zuletzt hatte es von 1998 bis 2001 in Südflorida den Miami Fusion F.C. gegeben. Auf öffentliche Fördergelder will Beckham nicht zurückgreifen. Es werde viele interessierte Leute geben, die in den Club investieren wollen. Der 38-Jährige hatte im Mai vergangenen Jahres nach einem Abstecher zu Paris St. Germain seine Fußball-Karriere beendet.