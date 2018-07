Frankfurt/Main (SID) - Die Fußball-Europameisterinnen schnuppern in diesem Sommer schon einmal WM-Luft. Die Auswahl von Bundestrainerin Silvia Neid tritt am 19. Juni (4.00 MESZ, Ortszeit: 18. Juni/19.00 Uhr) zu einem Länderspiel in Kanada an. Das Duell mit dem Ausrichter der Endrunde 2015 findet im BC Place Stadium in Vancouver statt, wo am 5. Juli 2015 auch das WM-Finale ausgetragen wird.

Für Neid ist die neuntägige Maßnahme in Nordamerika ein bedeutsamer Testlauf: "Es ist wichtig für uns, die Bedingungen vor Ort zu testen. Vor allem die Umstellung auf Kunstrasen wird eine Herausforderung für uns. Außerdem ist Kanada ein Gegner, der uns fordern wird."

Die am 6. Juni 2015 beginnende WM wird neben der West-Metropole noch in Winnipeg, Edmonton, Ottawa, Montreal und Moncton ausgetragen. In der Qualifikation liegt die deutsche Mannschaft mit 15 Punkten aus fünf Spielen souverän auf Kurs.