München (SID) - Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger ist beim Triple-Gewinner Bayern München nach dreimonatiger Zwangspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 29-Jährige absolvierte am Mittwoch erstmals wieder das volle Übungsprogramm mit dem Team.

Der Mittelfeldstratege hatte zuletzt wegen einer hartnäckigen Entzündung der Patellasehne pausieren müssen. Davor war er ein zweites Mal am rechten Sprunggelenk operiert worden. Sein letztes Spiel für den Bundesliga-Tabellenführer hatte Schweinsteiger am 5. November in der Champions League bei Skoda Pilsen (1:0) bestritten.