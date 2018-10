Hamburg (SID) - Starkes Zeichen in der Krise des Hamburger SV: Mittelfeld-Juwel Hakan Calhanoglu hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten vorzeitig bis 2018 verlängert. "In unserer schweren Situation möchte ich auch ein Zeichen setzen", sagte der 19-Jährige: "Ich möchte noch lange für den Verein in der Bundesliga spielen und in den kommenden Jahren zu einem festen Bestandteil der Mannschaft werden."

Sportdirektor Oliver Kreuzer ist froh, den türkischen Nationalspieler langfristig an den derzeitigen Tabellen-17. gebunden zu haben: "Die vorzeitige Verlängerung unterstützt und bestätigt unsere Ausrichtung für die kommenden Jahre", sagte der 48-Jährige. Der Vertrag ist laut übereinstimmenden Medienberichten auch für die 2. Bundesliga gültig und soll keine Ausstiegsklausel beinhalten.

Der türkische Nationalspieler, der bereits einen gültigen Vertrag bis 2016 besaß, war im vergangenen Sommer vom Karlsruher SC an die Elbe gewechselt und hat bislang in 18 Liga-Spielen fünf Tore für den HSV erzielt. Am Samstag muss der abgestürzte Bundesliga-Dino gegen Hertha BSC ran (18.30 Uhr/Sky).