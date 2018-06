London (AFP) Unbemannte Drohnen werden aufgrund des technischen Fortschritts immer kostengünstiger und nach Einschätzung von Experten auch immer häufiger zu militärischen Zwecken eingesetzt werden. Damit gewinnen auch die rechtlichen und ethischen Diskussionen über den Einsatz der Flugkörper an Schärfe, wie das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS) am Mittwoch erklärte. Das Expertengremium stellte in London seinen jährlichen Bericht zu den Rüstungskapazitäten weltweit vor.

