Hamburg (SID) - Der Handball-Weltverband (IHF) fährt mit einem Marketing-Deal ein Rekordergebnis ein. Wie das Magazin Handball Time berichtet, soll die IHF rund 20 Millionen Schweizer Franken (ca. 16 Mio. Euro) vom Organisationskomitee der Männer-WM 2015 in Doha erhalten. "Das ist für die IHF ein Rekordergebnis", sagte IHF-Präsident Hassan Moustafa dem Blatt.

Damit hat die IHF die Marketing-Erlöse seit dem Jahr 2007, als die Weltmeisterschaften in Deutschland (Männer) und Frankreich (Frauen) stattfanden, um das Zehnfache gesteigert.

Am Rande der Frauen-WM in Serbien hatte die IHF die TV-Rechte für den Turnus 2014-2017 bereits nach Katar vergeben. Der TV-Sender Al Jazeera zahlt rund 100 Millionen Schweizer Franken (ca. 81 Mio. Euro) für die Übertragungsrechte an den Weltmeisterschaften der Jahre 2015 und 2017.