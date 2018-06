Köln (SID) - Leipzig ist am letzten April-Wochenende Ausrichter des Final Four um den DHB-Pokal der Frauen. Das gab der Ligavorstand der Handball Bundesliga Frauen (HBF) am Mittwoch bekannt. Die Spiele finden am 26. und 27. April in der Leipziger Arena statt.

Im Halbfinale treffen am Samstag (26. April) zunächst der gastgebende HC Leipzig und der Buxtehuder SV sowie Bayer Leverkusen und die HSG Blomberg-Lippe aufeinander. Das Spiel um Platz drei und das Finale finden am Sonntag statt.