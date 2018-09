Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan befindet sich im Wahlkampf. Am Dienstagabend sprach Erdoğan in Berlin vor begeisterten Anhängern und warb um Wählerstimmen. "Endlich könnt ihr auch hier wählen", sagte der islamisch-konservative Politiker vor etwa 4.000 überwiegend türkischen Zuhörern im Veranstaltungszentrum Tempodrom. Sein Auftritt stand unter dem Motto: "Berlin trifft den großen Meister".

Im März finden in der Türkei Kommunalwahlen statt und im August soll der Staatspräsident erstmals direkt vom Volk gewählt werden. Für Erdoğans AKP-Partei geht es darum, die starke Position im Land bei den Kommunalwahlen zu behaupten. Erdoğan selbst könnte als Staatspräsident kandidieren.





Fast drei Millionen Menschen in Deutschland haben türkische Wurzeln. Nach Angaben der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD) sind davon bis zu eineinhalb Millionen wahlberechtigt. Für Erdoğan geht es daher um wichtige Wählerstimmen. Laut Angaben der TGD steht die Mehrheit der Türken in Deutschland hinter dem Ministerpräsidenten.

Kritik lässt Erdoğan nicht zu

Vorwürfe über die Korruption in der Verwaltung seines Landes wies Erdoğan zurück. "Verbreite Unterstellungen. Wenn sie nicht hängen bleiben, hinterlassen sie zumindest eine Spur" – das sei das Motto seiner Kritiker, sagte Erdoğan.



Er wisse, dass die in Deutschland lebenden Türken die Ereignisse in ihrem Heimatland verfolgen. Aber er könne ihnen versichern: "In der Türkei herrscht Sicherheit." Auf die stockenden EU-Beitrittsverhandlungen ging Erdoğan nur am Rande ein.



Die EU kritisierte zuletzt das Vorgehen der türkischen Regierung gegen Polizei und Justiz. Hunderte Polizisten und Staatsanwälte, die wegen Korruptionsvorwürfen gegen regierungsnahe Kreise ermittelt hatten, waren zwangsversetzt worden.



Erdoğan positioniert sich als Reformer



Der Ministerpräsident verwies auch auf erfolgreiche Projekte seiner Regierung. "Davon hätten die nicht einmal zu träumen gewagt", sagte er in Richtung Opposition. Sie habe die Folter abgeschafft, das Schul- und Gesundheitswesen verbessert. "Ich kann mich an Zeiten erinnern, als wir uns keine Medikamente leisten konnten", sagte er.



Schon 2008 hatte Erdoğan eine Rede vor Landsleuten in Deutschland gehalten. In seiner Ansprache in Köln warnte er damals die in Deutschland lebende türkisch-stämmige Bevölkerung davor, sich zu assimilieren. Seine Äußerungen waren damals auf Kritik seitens der deutschen Regierung gestoßen.