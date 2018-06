Dublin (AFP) Die früheren Chefs der irischen Pleitebank Anglo Irish Bank müssen sich seit Mittwoch in Dublin vor Gericht verantworten. Dem früheren Bankchef Sean FitzPatrick sowie den Ex-Managern Patrick Whelan und William McAteer wird vorgeworfen, in 16 Fällen Kunden widerrechtlich finanziell unterstützt zu haben, damit diese Anteile an der Bank kaufen. Die Angeklagten weisen alle Vorwürfe zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.