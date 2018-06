Das Bundeskabinett hat eine Aufstockung der Bundeswehrtruppe im westafrikanischen Mali beschlossen. Die Obergrenze soll von derzeit 180 auf 250 Soldaten angehoben werden. In Mali beteiligt sich die Bundeswehr seit einem Jahr an einer EU-Mission zur Ausbildung der malischen Armee, die im Norden des Wüstenstaats gegen islamistische Rebellen kämpft.

Auch zu dem seit zwölf Jahren laufenden Kampfeinsatz der Bundeswehr in Afghanistan gibt es einen Kabinettsbeschluss. Demnach soll der Einsatz ein letztes Mal um zehn Monate verlängert werden. Künftig wird jedoch weniger Personal eingesetzt: Die Zahl der Soldaten soll von bislang maximal 4.400 auf bis zu 3.300 verringert werden. Der Bundestag muss der Verlängerung des Mandats noch zustimmen.





Ende des Jahres sollen die internationalen Isaf-Kampftruppen das Land verlassen. Als Ausbilder werden aber weiterhin ausländische Soldaten am Hindukusch bleiben. "Die Reduzierung des deutschen Personals bei der Isaf wird so erfolgen, dass der Schutz der Soldatinnen und Soldaten gewährleistet bleibt", betonte die Bundesregierung in ihrer Mitteilung zum Kabinettsbeschluss.

Das Kabinett befasste sich in seiner Sitzung auch mit dem Fortschrittsbericht Afghanistan für 2013. Darin zieht die Bundesregierung ein vorsichtig positives Fazit: Trotz hoher Verluste seien die afghanischen Sicherheitskräfte in der Lage, zumindest in Ballungszentren und entlang bedeutender Verkehrswege eine "ausreichend kontrollierbare Sicherheitslage" zu gewährleisten, heißt es darin. In den ausreichend gesicherten Gebieten leben demnach 80 Prozent der Afghanen. In anderen Regionen sei die Bedrohung durch "regierungsfeindliche Kämpfer" nach wie vor hoch.

Bundesregierung setzt sich weiter für zivilen Aufbau ein

Bis 2016 sollen laut dem Bericht der Bundesregierung 430 Millionen Euro in die Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan investiert werden. Ein zentraler Punkt des internationalen Engagements bleibe die Verbesserung der Menschenrechtslage, "gerade auch von Frauen und Mädchen".

In dem Bericht bekennt sich die Bundesregierung auch zu ihrer "Fürsorgepflicht" für afghanische Ortskräfte, deren Arbeitsverhältnisse mit der Bundeswehr nach dem Abzug enden. "Individuell gefährdete" Ortskräfte erhalten demnach die Möglichkeit, mit ihrer "Kernfamilie" nach Deutschland überzusiedeln. Entschieden über eine mögliche Ausreise wird aber je nach Einzelfall, "denn die Gefährdungssituation gestaltet sich regional sehr unterschiedlich", wie es in dem Bericht heißt. Den Angaben zufolge erhielten bis Januar dieses Jahres 203 ehemalige Ortskräfte eine Aufnahmezusage.