New York (SID) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon (Südkorea) hat sich kurz vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Sotschi als Anhänger des Frauen-Skispringens geoutet. "Sie werden mich natürlich nicht auf der Spitze der Schanze sehen, aber ich werde diese Athletinnen unterstützen und ermutige die Frauen, hoch und weit zu springen", sagte Ban in New York.

Der 69-Jährige, der am Mittwoch am Schwarzen Meer eintraf und der Eröffnungsfeier am Freitag (17.14 Uhr/ZDF) beiwohnen wird, stellte zudem die "einende Kraft des Sports, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sexueller Orientierung" heraus.

Auf der Normalschanze geht es für die besten Skispringerinnen der Welt in Sotschi erstmals um Olympia-Gold. Bei Weltmeisterschaften gehört Frauen-Skispringen schon seit 2009 zum Programm.