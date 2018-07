Sotschi (SID) - Die Rahmenbedingungen hätten kaum besser sein können: Zu den Klängen der deutschen Nationalhymne ist am Mittwoch bei strahlendem Sonnenschein um 13.08 Uhr Ortszeit die deutsche Fahne im Olympischen Bergdorf gehisst worden. In einer rund 15-minütigen Zeremonie wurde die deutsche Delegation, angeführt vom Chef de Mission Michael Vesper und Geburtstagskind Natalie Geisenberger (Rodeln), in der Region von Krasnaja Poljana in Empfang genommen.

"Das ist toll. Das ist wie eine kleine Eröffnungsfeier", sagte Geisenberger (26) dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Die Vorfreude auf die Olympischen Spiele steigert sich von Tag zu Tag, es wird peu à peu mehr."

Zuvor hatten Soldaten die deutsche Flagge von einem Fahnenmast an der Hauptstraße des Olympischen Dorfes abgehängt und auf einen zentralen Platz gebracht, wo in den kommenden Tagen auch die Fahnen der übrigen Nationen gehisst werden. "Herzlich Willkommen in Sotschi. Ich hoffe, dass das Dorf für euch zu einer zweiten Heimat wird", sagte der viermalige Kunstturn-Olympiasieger Alexei Nemow während seiner Begrüßung.

Vesper, Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), geriet angesichts der warmen Worte ins Schwärmen. "Das ist ein sehr herzlicher Empfang. Man merkt wirklich, dass sich die Leute hier auf uns freuen", sagte er dem SID.