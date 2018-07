Sotschi (SID) - Die 22. Olympischen Winterspiele in Sotschi verzeichnen einen Rekord an Teilnehmer-Nationen. In der Schwarzmeer-Stadt werden vom 7. bis 23. Februar knapp 2900 Athleten aus voraussichtlich 88 Ländern in 98 Wettbewerben an den Start gehen. In Sotschi wird damit das bisherige Rekordergebnis der Winterspiele 2010 in Vancouver (82 Länder/2566 Starter) deutlich übertroffen. Sieben Länder feiern ihr Debüt bei Winterspielen: Dominica, Malta, Osttimor, Paraguay, Simbabwe, Togo und Tonga.