Sotschi (SID) - Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Martina Sablikova traut ihrer Konkurrentin Claudia Pechstein bei den Winterspielen in Sotschi am Sonntag im Rennen über 3000 m die Goldmedaille zu. "Claudia ist sehr stark. Sie ist eine von fünf, vielleicht sechs Starterinnen, die um den Sieg laufen", sagte die Tschechin, die selbst zu den Medaillenanwärterinnen zählt: "Ich fühle mich gut. Ich denke, dass ich auf den 5000 m die größten Siegchancen habe."

Sollte es bei Sablikova nicht für einen erneuten Triumph über 3000 m reichen, würde die 26-Jährige Pechstein den Sieg gönnen. "Wir sind seit rund zehn Jahren gute Freunde und tauschen uns häufig aus", sagte Sablikova, die am Mittwoch in der Adler Arena in Sotschi gemeinsame Trainingsrunden mit Pechstein drehte. Die 41 Jahre alte Berlinerin Pechstein bestreitet in Russland ihre sechsten Olympischen Winterspiele und peilt ihre zehntes Edelmetall an.