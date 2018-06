Sotschi (dpa) - Das Bundeskriminalamt und der Deutsche Olympische Sportbund halten bei einem Terror-Angriff einen Notfallplan für das deutsche Team in Sotschi bereit. In einer zwölfseitigen Broschüre ist von einer "Notfallplanung" für den Fall eines schwerwiegenden sicherheitsrelevanten Ereignisses die Rede. Dieser werde dann "gemeinsam mit DOSB und Mannschaftsleitern erstellt". DOSB-Sprecher Christian Klaue sagte, derartige Planungen habe es auch schon 1996 in Atlanta gegeben. Damals gab es ein Bombenattentat mit zwei Toten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.