Sotschi (SID) - DeutschlandsSlopestyle-Hoffnung Lisa Zimmermann (17) hat die Werbebeschränkungen für ihre Sponsoren bei den Olympischen Spielen in Sotschi kritisiert. "Ich darf meinen Red Bull-Helm nicht aufsetzen, keine Sticker tragen, nichts. Ich finde das schade, denn ohne Red Bull wäre ich nie bei den Spielen ? weil die mir die Weltcups mitfinanzieren", sagte Zimmermann dem Magazin Business-Punk. Sie dürfe "nicht mal über Facebook oder Instagram" für ihre Sponsoren werben.

Zudem kritisierte die erste deutsche Weltcup-Siegerin im Slopestyle den Deutschen Skiverband (DSV). "Der DSV tut so, als hätte er mir alles bezahlt, dabei waren es meine Sponsoren. Das ist nicht so cool", sagte Zimmermann und fügte im Hinblick auf die Kleiderordnung an: "Bei der Eröffnungsfeier müssen wir die Bogner-Klamotten vom DSV tragen: rote Hosen mit Blümchen für die Mädels und die megabunte Jacke. Auch auf dem Podium müsste ich das anziehen."

Ihr Kollege Bene Mayr lobte derweil, dass die Freestyler zumindest im Wettkampf ihre eigenen Klamotten tragen dürfen - wenngleich ohne Sponsorenlogos. Gegen die offizielle Teamkleidung aber hat der Münchner nichts. "Alle anderen Nationen schauen doch gleich aus, viele weiß-blau-rot, das ist langweilig. Deswegen hätte ich nichts dagegen gehabt, als Knallbonbon zu fahren", sagte er am Donnerstag.