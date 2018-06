Moskau (AFP) Im Westen Russlands ist am Mittwoch ein mit Gastanks beladener Frachtzug entgleist und in Flammen aufgegangen. Trotz des Großbrands gab es nach ersten Erkenntnissen keine Opfer, allerdings mussten mehr als 400 Anwohner in Sicherheit gebracht werden, wie das Zivilschutzministerium mitteilte. Der Unfall ereignete sich in Kirow, etwa 900 Kilometer östlich der Hauptstadt Moskau.

