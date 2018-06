Johannesburg (AFP) In Südafrika sind die Gespräche zur Beilegung des seit zwei Wochen anhaltenden Streiks im Platinbergbau am Mittwoch ohne Ergebnis abgebrochen worden. Die unter Vermittlungen der Regierung geführten Verhandlungen mit der Minenarbeitergewerkschaft AMCU seien ohne Einigung vertagt worden, teilten die drei in dem Sektor führenden Unternehmen mit.

