Moskau (AFP) Syrien wird nach Angaben der russischen Regierung im Februar weitere Teile seines Chemiewaffen-Arsenals zur Zerstörung außer Landes schaffen. Die Führung in Damaskus plane, in diesem Monat "eine große Menge chemischer Substanzen" herauszugeben, sagte Russlands Vize-Außenminister Gennadi Gatilow am Dienstag der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Er rief dazu auf, die Verzögerungen bei der Vernichtung der C-Waffen nicht zu "dramatisieren". Vorwürfe, Syrien komme seinen Verpflichtungen nicht nach, wies Gatilow zurück. Hintergrund der Verzögerungen seien vielmehr unvorhersehbare Umstände und Sicherheitsprobleme

