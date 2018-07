Tunis (AFP) Die Familie des vor einem Jahr ermordeten tunesischen Oppositionellen Chokri Belaid hat die vollständige Aufklärung des Verbrechens gefordert. "Wir wollen die ganze Wahrheit wissen. Gadhgadhi war nicht allein. Es waren andere Parteien involviert und wir hoffen, dass sie gefasst werden, damit die Wahrheit ans Licht kommt", sagte Belaids Bruder Abdelmajid Belaid am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Kamel Gadhgadhi, der offiziell als Mörder galt, war am Dienstag bei der Belagerung eines Hauses in Tunis zusammen mit sechs anderen Männern getötet worden.

