Moskau (AFP) Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch will die politische Krise in seinem Land am Rande der Olympischen Winterspiele mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin besprechen. Ein Treffen der beiden Staatschefs sei am Rande der olympischen Eröffnungszeremonie am Freitag in Sotschi angesetzt worden, sagte Putins Sprecher der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Offizielles Gesprächsthema sind demnach die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.