Genf (AFP) Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat dem Vatikan die Verletzung der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen vorgeworfen. Auf die Frage, ob der am Mittwoch vorgelegte Bericht des Ausschusses über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche darauf hinauslaufe, dem Vatikan eine Verletzung der UN-Kinderrechtskonvention vorzuwerfen, sagte die Ausschussvorsitzende Kirsten Sandberg in Genf: "Meine einfache Antwort ist: Ja, es gibt eine Verletzung der Konvention, denn sie haben nicht alles getan, was sie hätten tun müssen."

