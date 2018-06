Genf (AFP) Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat dem Vatikan eine Verletzung der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen vorgeworfen. Der Vatikan habe nicht genug getan, um Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche zu unterbinden, heißt es in einem am Mittwoch in Genf vorgelegten Bericht. Der Vatikan sagte zu, die Vorwürfe zu prüfen, warnte aber vor einer Einmischung in die Lehren der Kirche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.