Los Angeles (AFP) Ein Musikfan aus Detroit hat auf einem Flohmarkt den Fund seines Lebens gemacht: Nach dem Kauf einer alten Marvin-Gaye-Platte fiel ihm der Pass der verstorbenen Soul-Legende in die Hände. Er habe mehrere Schallplatten für je 50 Cents gekauft, erzählte der glückliche Sammler in der TV-Sendung "Antiques Roadshow". In einer der Hüllen habe er dann zu Hause den Ausweis des Musikers entdeckt: "Er fiel mit buchstäblich in die Hände." Das Dokument mit der Originalunterschrift Gayes wurde im Oktober 1964 ausgestellt. Der Passfoto zeigt den lächelnden Popstar im Alter von 25 Jahren.

