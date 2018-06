New York (AFP) Die Obduktion nach dem mutmaßlichen Drogentod von Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman hat kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Weitere Tests zur Feststellung der genauen Todesursache des Schauspielers seien nötig, sagte eine Sprecherin der Gerichtsmedizin in New York am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Die Polizei nahm unterdessen vier Verdächtige fest, von denen Hoffman Heroin gekauft haben könnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.