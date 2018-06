Brüssel (AFP) Die USA drängen den ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch zu weiteren Verhandlungen mit der Opposition. US-Vizepräsident Joe Biden habe den Staatschef in einem Telefonat aufgefordert, den Dialog fortzusetzen, um die Krise in dem Land zu beenden, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Biden habe deutlich gemacht, "dass Frieden und Stabilität in der Ukraine nur durch eine Fortführung des Dialogs sowie einen echten Kompromiss zur Bildung einer neuen Regierung erreicht werden kann, die in der Lage ist, das Vertrauen der Ukrainer zurückzugewinnen".

