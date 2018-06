New York (AFP) Der ungewöhnlich strenge Winter hat den Nordosten der USA weiter im Griff. Schnee und Eisregen sorgten am Mittwoch erneut für ein Verkehrschaos, die Bundesstaaten New York und New Jersey erklärten den Notstand. Mehr als 2500 Flüge mussten nach Angaben der Webseite flightaware.com gestrichen werden, rund 2000 weitere Flüge hatten Verspätung. Besonders betroffen waren die Flughäfen von Boston, New York und Chicago.

