Dakar (dpa) – Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist zum Auftakt einer zweitägigen Afrika-Reise im Senegal eingetroffen. Morgen will sie die deutschen Soldaten im Nachbarland Mali besuchen und politische Gespräche in der Hauptstadt Bamako führen. Unmittelbar vor der Abreise hatte das Kabinett die Ausweitung des Bundeswehr-Engagements bei der Ausbildung der malischen Armee beschlossen. An einer entsprechenden EU-Mission sollen sich künftig bis zu 250 statt bisher 180 Soldaten beteiligen können.

