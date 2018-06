Bangui (AFP) In der Zentralafrikanischen Republik haben Regierungssoldaten am Mittwoch einen mutmaßlichen ehemaligen Rebellen bei einer Militärzeremonie gelyncht. Wie Augenzeugen und AFP-Reporter berichteten, wurde der leblose Körper danach durch die Straßen der Hauptstadt Bangui geschleift, in Teile zerlegt und in Brand gesetzt. Der Angriff auf den jungen Mann in Zivilkleidung fand statt, kurz nachdem ranghohe Armeeoffiziere und Regierungsmitglieder, einschließlich der neuen Übergangspräsidentin Catherine Samba Panza, die Veranstaltung verlassen hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.