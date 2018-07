Kairo (AFP) Der ägyptische Pharao Echnaton hat offenbar eine Zeit lang die Macht mit seinem Vater Amenhotep III. geteilt. Dies gehe aus der Inschrift an dem Grab eines pharaonischen Ministers in der Stadt Luxor hervor, erklärte der ägyptische Antikenminister Mohammed Ibrahim am Donnerstag in Kairo. Demnach wurden an dem Grab, das von einem ägyptisch-spanischen Forscherteam gefunden wurde, nicht nur das Siegel von Amenhotep III., sondern auch das seines Sohnes Echnaton entdeckt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.