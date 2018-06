Köln (SID) - NBA-Ikone Charles Barkley glaubt an ein baldiges Karriereende des deutschen Basketball-Superstars Dirk Nowitzki. "Es ist nichts Persönliches, jeder weiß, dass ich Dirk liebe, aber es geht dem Ende entgegen. Der Zahn der Zeit nagt auch an ihm", sagte der Olympiasieger von 1992 während einer Presserunde zum All-Star-Game in New Orleans (16. Februar). Der 35-jährige Nowitzki, der zum zwölften Mal dabei ist und 2011 mit den Dallas Mavericks den NBA-Titel gewann, sei jedoch "ein zukünftiges Mitglied der Hall of Fame", sagte Barkley.

Auch Shaquille O'Neal, der wie Barkley als TV-Kommentator arbeitet, sieht Nowitzki in der Ruhmeshalle der Eliteliga. "Er gehört definitiv in die Hall of Fame, weil er diese eine Meisterschaft geholt hat. Viele große Spieler haben keinen Titel geholt - auf diese Liste kann man ihn nicht setzen. Nein, er wird bei Larry Bird und Magic Johnson stehen, den großartigen Shootern, die auch etwas gewonnen haben", hatte O'Neal dem SID im November gesagt.

Nowitzki, der mit Dallas auf Rang acht der Western Conference und damit auf Play-off-Kurs liegt, ist zum zwölften Mal beim All-Star-Game dabei. 2006 gewann er den DreipunkteWettbewerb.