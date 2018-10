Das Bundesverfassungsgericht will am 26. Februar entscheiden, ob die in Deutschland geltende Drei-Prozent-Hürde verfassungswidrig ist. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit. Die Regelung soll gegen die Chancengleichheit kleinerer Parteien verstoßen. 19 von ihnen hatten gegen die Klausel geklagt. Sie beriefen sich bei der mündlichen Verhandlung im Dezember auf eine Entscheidung des Gerichts in 2011, in dem es die Fünf-Prozent-Klausel für verfassungswidrig erklärt hatte.

Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle hatte im Dezember bereits Vorbehalte gegen die Drei-Prozent-Hürde geäußert. Sie stelle einen Eingriff in die Chancengleichheit der politischen Parteien dar. Vertreter von Bundestag und Parlament sehen die Klausel als Schutzmaßnahme zugunsten politischer Stabilität. Die Europawahl findet am 25. Mai statt.