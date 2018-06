Berlin (AFP) Die Europäische Union muss nach Ansicht von Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt mit stärkerem Druck auf Reformen in der Ukraine hinwirken. Die Androhung von Sanktionen sei sinnvoll, sagte Göring-Eckardt am Donnerstag in einem aus Kiew geführten Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AFP. Diese sollten allerdings vorerst nicht eingesetzt werden: "Solange Verhandlungen laufen, soll man die Hoffnung nicht aufgeben", sagte sie mit Blick auf politische Bemühungen der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton.

